Изменилось русло реки Гёйчай, возникла угроза затопления

Гёйчай. 19 октября. REPORT.AZ/ Изменилось русло реки Гёйчай, проходящей по территории Гёйчайского района.

Как сообщает ширванское бюро Report, сели в результате ливневых дождей за последние дни затопили придворовые участки и нанесли серьезный ущерб садам.

На правом берегу реки Гёйчай расположены села Поту, Улашлышихлы, Чярякя, а на левом берегу - села Джаирли, Гызылагадж, Шякилли и Кюрдшабан.

По словам местных жителей, если на этих участках не будут проведены укрепительные работы, дома, расположенные недалеко от берега реки, могут быть затоплены.

Инженер Управления оросительных систем Гёйчая Лятиф Алиев заявил, что на берегу уже проводятся укрепительные работы: "Начаты работы в этом направлении, уже проведены укрепительные работы на участке реки, проходящей по территории города Гёйчай. В течение определенного времени эти работы будут проведены и в сельской местности".