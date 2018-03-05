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    Издание "Eurosport" высмеяло Генриха Мхитаряна

    Мхитарян проиграл с Арсеналом 4 матча в АПЛ за полтора месяца

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Известное издание "Eurosport" высмеяло армянского полузащитника клуба "Арсенал" Генриха Мхитаряна.

    Как передает Report, издание назвало лондонскую карьеру футболиста "ужасным началом".

    Издание сравнило неудачи футболиста в "Манчестер Юнайтеде" и "Арсенале":

    Ужасное начало лондонской карьеры. В матче 29-го тура АПЛ "Арсенал" проиграл на выезде "Брайтону" – 1:2.

    В стартовом составе на игру вышел армянский полузащитник "канониров" Генрих Мхитарян, с которым команда уступила уже в четырех матчах АПЛ.

    За полтора сезона в "МЮ" Генрих поучаствовал только в 5 поражениях коллектива Жозе Моуринью.

    Далее русская версия издания "Eurosport" напоминает следующее:

    В первом домашнем матче за "Арсенал" Мхитарян оформил три голевые передачи.

    "Арсенал" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ и отстает от четвертой строчки на 13 очков.

    "Канониры" уже лишились математических шансов на чемпионство.

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