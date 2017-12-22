Избивший бывшего шурина мужчина приговорен к 4,5 годам заключения

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Эльнура Алиева, обвиняемого в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева, был зачитан приговор.

Решением суда, Э. Алиев был приговорен к тюремному заключению на срок 4 года и 6 месяцев и был арестован в зале суда.

Отметим, что Э. Алиев обвинялся по статье 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК. Во время спора в Баку с бывшим шурином он ударил его кулаком. Мужчина получил серьезную травму глаза.

В отношении Э. Алиева не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.