Избитый на свадьбе в Гёйгельском районе мужчина скончался в больнице

Человек, получивший тяжелые травмы во время драки на свадьбе в Гёйгельском районе, скончался в больнице.

Человек, получивший тяжелые травмы во время драки на свадьбе в Гёйгельском районе, скончался в больнице.

Как сообщает западное бюро Report, Эльбейи Набиев (1987 г.р.) 10 сентября был избит в одном из дворцов торжеств на территории Гейгельского района.

Он был помещен в тяжелом состоянии в больницу, где впоследствии скончался.

Сотрудниками Гёйгельского районного отдела полиции был задержан подозреваемый в совершении преступления житель района Рамиз Джалилов (1977 г.р.). Выяснилось, что инцидент произошел из-за заказа мелодии.

По факту проводится расследование.