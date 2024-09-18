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Избитый на свадьбе в Гёйгельском районе мужчина скончался в больнице

Избитый на свадьбе в Гёйгельском районе мужчина скончался в больнице Человек, получивший тяжелые травмы во время драки на свадьбе в Гёйгельском районе, скончался в больнице.
Происшествия
18 сентября 2024 г. 09:33
Избитый на свадьбе в Гёйгельском районе мужчина скончался в больнице

Человек, получивший тяжелые травмы во время драки на свадьбе в Гёйгельском районе, скончался в больнице.

Как сообщает западное бюро Report, Эльбейи Набиев (1987 г.р.) 10 сентября был избит в одном из дворцов торжеств на территории Гейгельского района.

Он был помещен в тяжелом состоянии в больницу, где впоследствии скончался.

Сотрудниками Гёйгельского районного отдела полиции был задержан подозреваемый в совершении преступления житель района Рамиз Джалилов (1977 г.р.). Выяснилось, что инцидент произошел из-за заказа мелодии.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Göygöldə toyda döyülərək ağır xəsarət alan şəxs xəstəxanada ölüb

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