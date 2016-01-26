​Избит сотрудник ПО "Азеригаз", у него диагностирован перелом позвонка

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Сотрудник Производственного объединения "Азеригаз", газосварщик Магеррамов Магеррам Гамет оглу был избит жителями поселка Тюркян Хазарского района.

Как сообщили Report в пресс-службе "Азеригаз", пострадавший получил тяжелые телесные повреждения.

Согласно информации, 25 января сотрудники ПО произвели в поселке Тюркян очередную проверку с целью пресечения случаев нарушения правил эксплуатации "голубого топлива".

В ходе проверок в теплице на приусадебном участке жителя улицы Ханлар Мамедаги Маилова обнаружили проведенную вне газового счетчика линию. При ликвидации незаконной линии газосварщик Аварийно-ремонтной восстановительной службы №4 Строительно-монтажного управления ПО Магеррамов Магеррам Гамет оглу был избит проживающим по указанному адресу Мамедагой Маиловым и его сыновьями Самиром и Рафаэлем. Доставленному в Центральную больницу нефтяников сотруднику "Азеригаз" поставили диагноз перелом 12-го позвонка.

По факту первое отделение полиции Хазарского РУП ведет расследование.

Отметим, что в прошлом году в результате мероприятий, направленных на пресечение случаев нарушения правил эксплуатации природного газа, в общем по республике по группе населения было составлено 7 347 актов, а в отношении абонентов, не относящихся к группе населения, - 160 актов.

На основе составленных актов в целом был нанесен ущерб в размере 1 769 378 манатов.

ПО "Азеригаз" SOCAR отмечает, что мероприятия по пресечению случаев нарушения правил использования "голубого топлива" будут проводиться и впредь.

В информации говорится об осуществлении ПО "Азеригаз" неотложных мер в целях улучшения уровня услуг, беспрерывного обеспечения абонентов качественным и безопасным газом, и пресечения случаев незаконного использования природного газа.