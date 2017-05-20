Из-за разлива реки в Шамахы три села все еще обесточены

Шамахы. 20 мая. REPORT.AZ/ В Шамахы из-за разлива реки три села все еще обесточены. Как сообщает ширванское бюро Report, в вечерние часы 16 мая из-за непрерывных дождей селевые воды смыли находящиеся на территории реки Агсу электрические столбы, вывели из строя провода.

В результате была прекращена подача электроэнергии в горные села Шамахинского района - Галибугурд, Кешмадин, Сис и Галадереси.

Как сообщили Report, в Шемахинской районной электросети ОАО "Azərişıq", в настоящее время структура работает в усиленном режиме. Для обеспечение данных сел электричеством с сегодняшнего дня на территории привлечены тяжелая техника и рабочие бригады.

Русло реки Агсу и окружающая территория будут обеспечены 12 электрическими опорами и электросетями, в результате проводимых работ предполагается восстановление электроснабжения в данных населенных пунктах.

Отметим, что селевые потоки смыли дороги в шемахинских селах Галейбугурд, Кешмадин и Галадериси. В настоящее время для восстановления дорог на территории работает тяжелая техника.