В связи с пожарами в Хатаинском и Бинагадинском районах арестованы еще четыре человека

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Генпрокуратура, министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и министерство внутренних дел (МВД) распространили совместную информацию об аресте еще четырех человек в связи с пожарами в жилых зданиях в Хатаинском и Бинагадинском районах.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В информации говорится о продолжении следствия в едином производстве в связи с пожарами, произошедшими 10 апреля на улице Зыг йолу, 16 в Хатаинском районе и 19 мая в жилом здании в Бинагадинском районе Баку.

Отметим, что облицовочные работы полиуретаном проводились компанией TNH: "С учетом грубого нарушения правил пожарной безопасности, злоупотребления должностными полномочиями, нанесения жильцам материального ущерба в крупных размерах, контролирующий деятельность компании TNH и фактически руководящий проводимыми работами Фарид Садыгов привлечен к следствию.

По решению Насиминского районного суда в отношении задержанных в качестве подозреваемых Фарида Садыгова, директора компании Заура Ашрафова и замдиректора компании по строительным работам Нусрета Мухтарова принято решение об аресте сроком на 4 месяца. Задержанные считаются виновными по ст. 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

По делу также арестован занимавший в 2012-2013 годах должность первого заместителя главы Бинагадинской районной ИВ Газанфар Новрузов, который должен был осуществлять контрольную функцию при облицовке полиуретаном сгоревшего в Бинагадинском районе 19 мая здания. В его отношении также принято решение об аресте сроком на 4 месяца.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению и привлечению к следствию всех причастных к пожару лиц".