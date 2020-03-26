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В Азербайджане часть заключенных освобождается из-за коронавируса

Из-за коронавируса часть заключенных освобождается

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Часть заключенных, отбывающих наказание в учреждениях Пенитенциарной службы, освобождается.

Об этом Report сообщила правозащитница Новелла Джафароглу. 

По ее словам, от имени Совместной рабочей группы по правам человека сделано обращение в Администрацию президента в связи с опасностью пандемии коронавируса: "Приступили к освобождению заключенных, срок наказания которых истекает в ближайшее время. Пока это касается заключенных, срок наказания которых должен был истечь через 3 месяца. После вопрос коснется лиц, до освобождения которых остается 6 и 9 месяцев. Процесс продлится до апреля. Это - результат очередного гуманного шага президента страны, направленный на то, чтобы в столь сложный период многие заключенные могли находиться рядом со своими близкими".

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