​Из России экстрадирован объявленный в международный розыск гражданин Азербайджана

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Из Ростовской области России в Азербайджан экстрадирован гражданин Азербайджана, подозреваемый в вымогательстве и нарушении уставных взаимоотношений между военнослужащими. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ростовской области.

После совершения преступления он уехал из республики, испугавшись уголовного преследования. Органы полиции Азербайджана объявили его в международный розыск, а в феврале 2016 года преступника обнаружили на территории Ростовской области.