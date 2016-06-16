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    ​Из России экстрадирован объявленный в международный розыск гражданин Азербайджана

    Он подозревается в вымогательстве и нарушении уставных взаимоотношений между военнослужащими

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Из Ростовской области России в Азербайджан экстрадирован гражданин Азербайджана, подозреваемый в вымогательстве и нарушении уставных взаимоотношений между военнослужащими. Об этом сообщает  Report со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ростовской области.

    После совершения преступления он уехал из республики, испугавшись уголовного преследования. Органы полиции Азербайджана объявили его в международный розыск, а в феврале 2016 года преступника обнаружили на территории Ростовской области.

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