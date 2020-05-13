Из района со смягченным режимом карантина - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

С 4 мая в большинстве городов и районов Азербайджана смягчен особый карантинный режим. Одним из районов со смягченным карантинным режимом является Гахский район.

Как передает северо-западное бюро Report, в Гахе жизнь идет своим чередом.

Вот уже несколько дней на территории района продолжают свою деятельность кафе, рестораны и чайные, парикмахерские и салоны красоты. С 4 мая в районе также отменили СМС-разрешение по 8103.

Несмотря на смягчение особого карантинного режима, использование медицинских масок в общественном транспорте, объектах общепита и закрытых помещениях в районе остается обязательным. Также требуется соблюдать социальную дистанцию и не собираться вместе больше 10 человек.

В ходе наблюдений, проведенных региональным корреспондентом Report, выяснилось, что большинство жителей района медицинскими масками не пользуются. При этом некоторые жители сообщили, что не покидают дома без надобности, при выходе из дома надевают медицинские маски.

С 4 мая, за исключением Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района, во всех остальных городах и районах был смягчен карантинный режим. Однако граждане обязательно должны носить медицинские маски в объектах общепита, общественном транспорте.