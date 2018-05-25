Из пенитенциарного учреждения № 4 освобождены 8 женщин - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц" исполнено в учреждении по отбыванию наказания для женщин № 4 Пенитенциарной службы министерства юстиции.

Как сообщает Report, на мероприятии выступила омбудсмен Эльмира Сулейманова, руководство учреждения и другие.

Из учреждения по отбыванию наказания 8 женщин были отпущены на свободу.

Отметим, что в подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение включены фамилии 634 человек.