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    Из пенитенциарного учреждения № 4 освобождены 8 женщин - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Выступила омбудсмен Эльмира Сулейманова© Report/Elçin Murad

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    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц" исполнено в учреждении по отбыванию наказания для женщин № 4 Пенитенциарной службы министерства юстиции.

    Как сообщает Report, на мероприятии выступила омбудсмен Эльмира Сулейманова, руководство учреждения и другие.

    Из учреждения по отбыванию наказания 8 женщин были отпущены на свободу.

    Отметим, что в подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение включены фамилии 634 человек.

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