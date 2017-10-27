Из магазина в Мингячевире украдены ювелирные изделия на 140 000 манатов - ФОТО

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Мингячевир. 27 октября. REPORT.AZ/ Из магазина в городе Мингячевир украдены ювелирные изделия на 140 000 манатов.

Как сообщает ширванское бюро Report, ограбление совершено в ювелирном магазине по улице 20 Января.

Воспользовавшись отсутствием ушедшего на обед продавца, неизвестный украл из магазина Адиля Рамазан оглу Юсифова ювелирные изделия на 140 000 манатов. Грабитель был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Отметим, что несмотря на наличие камеры безопасности и то, что магазин расположен в центре города, преступник взломал железную дверь и проник в помещение. Взяв ювелирные изделия, он покинул территорию.

Сотрудники отделения полиции города Мингячевир приступили к оперативно-розыскным мероприятия.