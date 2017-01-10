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    Из квартиры в Баку украдены драгоценности на сумму 30 тыс. манатов

    По факту ведется расследование в Низаминском районном управлении полиции

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Из квартиры в Баку украдены драгоценности на сумму 30000 манатов.

    Как сообщает Report, случай произошел в Низаминском районе. 

    Согласно информации, совершена кража в квартире жительницы Товузского района Керимовой Тунзали Исраил гызы 1972 года рождения, расположенной по улице Мамедали Шарифли, 24/25. Неизвестный или неизвестные украли драгоценности на сумму 30000 манатов.

    По факту ведется расследование в Низаминском районном управлении полиции.

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