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    Из квартиры в Баку украдены драгоценности на сумму 10 тыс. манатов

    По факту ведется расследование в Сураханском районном управлении полиции

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Из квартиры в Баку украдены драгоценности на сумму 10 тыс. манатов.

    Как сообщает Report, кража совершена в доме по адресу: Сураханский район, поселок Гарачухур, улица Ильгара Мусаева, 5. 

    Согласно информации, во время отсутствия хозяина дома Набиева Башира Адиль оглу (1971 г.р.) неизвестный или неизвестные путем подбора ключей проникли в дом и унесли оттуда драгоценности на сумму 10 000 манатов. 

    По факту ведется расследование в Сураханском районном управлении полиции.

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