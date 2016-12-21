Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Из квартиры в Баку украдены драгоценности на сумму 10 тыс. манатов.

Как сообщает Report, кража совершена в доме по адресу: Сураханский район, поселок Гарачухур, улица Ильгара Мусаева, 5.

Согласно информации, во время отсутствия хозяина дома Набиева Башира Адиль оглу (1971 г.р.) неизвестный или неизвестные путем подбора ключей проникли в дом и унесли оттуда драгоценности на сумму 10 000 манатов.

По факту ведется расследование в Сураханском районном управлении полиции.