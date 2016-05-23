Из квартиры в Баку украдены 10 тыс. манатов и драгоценности

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе города Баку произошло ограбление.

Как сообщает Report, неизвестные сломали решетку на окне в квартире Физули Гаджиева 1951 года рождения, расположенной на улице Насреддина Туси, 49, во время его отсутствия, и украли 10 тыс. манатов и драгоценности.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 177.2.3 (кража с незаконным проникновением в жилище, помещение, на склад либо иное хранилище) и ст. 177.3.2 (совершенная с причинением крупного ущерба) УК, ведется расследование.