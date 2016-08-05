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    Из квартиры в Баку украдено 150 тыс. долларов

    По факту ведется расследование

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Из квартиры в Баку украдена крупная сумма денег. 

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 21-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции, был задержан житель Агдашского района Агиль Векилов, подозреваемый в краже 150 тыс. долларов из квартиры гражданина Российской Федерации Бахмана Самедова 12 февраля текущего года. 

    По факту ведется расследование.

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