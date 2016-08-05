Из квартиры в Баку украдено 150 тыс. долларов

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Из квартиры в Баку украдена крупная сумма денег.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 21-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции, был задержан житель Агдашского района Агиль Векилов, подозреваемый в краже 150 тыс. долларов из квартиры гражданина Российской Федерации Бахмана Самедова 12 февраля текущего года.

По факту ведется расследование.