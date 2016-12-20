Из квартиры полковника в Баку украдены 20 тыс. долларов, драгоценности и два ружья

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Из квартиры в Баку украдены 20 тыс. долларов, драгоценности и огнестрельное оружие.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован по адресу Сабунчинский район, поселок Бакиханова, улица Али Керима, 12 А, кв. 26.

Согласно информации, неизвестные сломали железную решетку на окне в квартире Майыла Шахвердиева 1977 года рождения и вошли внутрь. Из квартиры унесли 20 тыс. долларов, драгоценности на 20 тыс. манатов и два охотничьих ружья.

По факту ведется расследование в Сабунчинском районном управлении полиции.

Отметим, что владелец квартиры М.Шахвердиев является полковником в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу.