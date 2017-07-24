Из квартиры должностного лица НАНА в течение 29 месяцев украдена крупная сумма денег

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Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Из квартиры заместителя директора по научной работе Института рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА Айбениз Алиевой-Кенгерли совершена кража.

Как сообщает Report, Ханум Зейналова работавшая прислугой в квартире А.Алиевой в Насиминском районе с января 2015 года по май 2017 года украла крупную сумму денег и золотые украшения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, Х.Зейналова в течение 29 месяцев, совершавшая кражу из квартиры была задержана.

По данному факту продолжается расследование.