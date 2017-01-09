С кладбища в Баку украдена надгробная плита

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ С Ясамальского кладбища украдена надгробная плита из гранита.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на улице Шарифзаде, 1 в Ясамальском районе.

О случившемся в Ясамальское районное управлении полиции сообщил Намиг Алиев 1993 года рождения. Сотрудники Ясамальского РУП провели осмотр места происшествия. Было установлено, что украдена надгробная плита из красного гранита на могиле родственника Н.Алиева.

По факту в Ясамальском РУП возбуждено уголовное по ст. 245 (надругательство над могилой) УК.