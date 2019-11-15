Из Германии в Азербайджан депортирован 61 гражданин

Более 60 граждан Азербайджана, проживающих в Германии без разрешения, возвращены в страну.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном Управлением по связям с общественностью Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики.

"В рамках "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения" 61 гражданин Азербайджана возвращен в страну чартерным рейсом из Германии 14 ноября. Из них 22 мужчин, 18 женщин и 21 ребенок", - говорится в заявлении.

Граждан Азербайджана встретили сотрудники Государственной миграционной службы".