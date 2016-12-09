Из дома жителя Зардаба украдены 15 000 долларов США и драгоценности

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ В Зардабском районе из дома украдены крупная сумма денег и драгоценности.

Как сообщает Report, из дома жителя Зардаба Шаига Амирасланова неизвестные украли 15 000 долларов США и драгоценности.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Зардабского районного отдела полиции, был задержан Нияз Давудов, подозреваемый в краже. Выяснилось, что он действовал в составе группы из трех человек. Продолжаются мероприятия по задержанию других членов группировки.