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    Из дома жителя Зардаба украдены 15 000 долларов США и драгоценности

    Продолжаются мероприятия по задержанию других членов группировки

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ В Зардабском районе из дома украдены крупная сумма денег и драгоценности.

    Как сообщает Report, из дома жителя Зардаба Шаига Амирасланова неизвестные украли 15 000 долларов США и драгоценности.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками  Зардабского районного отдела полиции, был задержан Нияз Давудов, подозреваемый в краже. Выяснилось, что он действовал в составе группы из трех человек. Продолжаются мероприятия по задержанию других членов группировки.

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