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    Из дома жителя Шамахы украдены бытовые предметы

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В городе Шамахы произошла кража.

    Как сообщает ширванское бюро Report, из двухэтажного, 7-комнатного дома жителя города Мубариза Алигардаш оглу Бакдамирова 1964 г.р. по предварительной информации было украдено бытовое оборудование общей стоимостью 3500-4000 манатов.

    Упакованное с целью кражи в несколько сумок электронное оборудование осталось у дверей.

    Согласно сообщению, хозяин долгое время проживает в Российской Федерации, поэтому дома никого не было.

    По факту проинформирована полиция.

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