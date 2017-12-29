Из дома жителя Шамахы украдены бытовые предметы

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В городе Шамахы произошла кража.

Как сообщает ширванское бюро Report, из двухэтажного, 7-комнатного дома жителя города Мубариза Алигардаш оглу Бакдамирова 1964 г.р. по предварительной информации было украдено бытовое оборудование общей стоимостью 3500-4000 манатов.

Упакованное с целью кражи в несколько сумок электронное оборудование осталось у дверей.

Согласно сообщению, хозяин долгое время проживает в Российской Федерации, поэтому дома никого не было.

По факту проинформирована полиция.