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    ​Из Дагестана депортированы шесть граждан Азербайджана

    Это первое административное выдворение по Дагестану в этом году

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Шесть граждан Азербайджана выдворены с территории России Межрайонным отделом по особым исполнительным производствам УФССП России по Дагестану.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Дагестанскую правду", об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления службы.

    "Судебные приставы обеспечили исполнительные действия по принудительному выдворению шестерых граждан Азербайджана за нарушение режима пребывания в стране", - сообщили в ведомстве.

    Это первое административное выдворение, исполненное сотрудниками УФССП России по Дагестану в этом году, отметили в службе.

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