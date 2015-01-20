​Из Дагестана депортированы шесть граждан Азербайджана

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Шесть граждан Азербайджана выдворены с территории России Межрайонным отделом по особым исполнительным производствам УФССП России по Дагестану.

Как сообщает Report со ссылкой на "Дагестанскую правду", об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления службы.

"Судебные приставы обеспечили исполнительные действия по принудительному выдворению шестерых граждан Азербайджана за нарушение режима пребывания в стране", - сообщили в ведомстве.

Это первое административное выдворение, исполненное сотрудниками УФССП России по Дагестану в этом году, отметили в службе.