Из Боснии и Герцеговины экстрадирован гражданин Азербайджана

Из Боснии и Герцеговины экстрадирован гражданин Азербайджана

Гражданин Азербайджана Мамедов Рамиль Рамиз оглу, находившийся в международном розыске, экстрадирован из Боснии и Герцеговины.

Об этом Report сообщили в Министерстве юстиции.

Отметим, что Мамедов разыскивался по обвинению в разбое, совершенном по предварительному сговору с рядом лиц (статья 181.3.2 Уголовного кодекса АР) и присвоении средств в размере 120 тыс. манатов.

Рамиль Мамедов был доставлен из Сараево в Азербайджан сотрудниками Главного управления международного сотрудничества министерства и Пенитенциарной службы и помещен в соответствующий следственный изолятор на основании решения суда об аресте.