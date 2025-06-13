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Из Боснии и Герцеговины экстрадирован гражданин Азербайджана

Из Боснии и Герцеговины экстрадирован гражданин Азербайджана Из Боснии и Герцеговины экстрадирован гражданин Азербайджана
Происшествия
13 июня 2025 г. 10:24
Из Боснии и Герцеговины экстрадирован гражданин Азербайджана

Гражданин Азербайджана Мамедов Рамиль Рамиз оглу, находившийся в международном розыске, экстрадирован из Боснии и Герцеговины.

Об этом Report сообщили в Министерстве юстиции.

Отметим, что Мамедов разыскивался по обвинению в разбое, совершенном по предварительному сговору с рядом лиц (статья 181.3.2 Уголовного кодекса АР) и присвоении средств в размере 120 тыс. манатов.

Рамиль Мамедов был доставлен из Сараево в Азербайджан сотрудниками Главного управления международного сотрудничества министерства и Пенитенциарной службы и помещен в соответствующий следственный изолятор на основании решения суда об аресте.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Bosniya və Herseqovinada tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib

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