ИВ Товузского района: Замглавы снят с должности из-за порванного флага

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Первый заместитель главы Исполнительной власти Товузского района Махир Иса оглу Гасанов освобожден от занимаемой должности.

Об этом западному бюро Report заявили в ИВ района.

Согласно информации, чиновник снят с должности за халатность, проявленную в отношении государственного флага, который развевался в порванном состоянии на Площади флага.

Отметим, что несколько дней назад на ряде новостных сайтов и в социальных сетях было распространено фото разорванного флага, развевающегося на Площади флага в Товузе.