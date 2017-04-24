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    ИВ Товузского района: Замглавы снят с должности из-за порванного флага

    Чиновник снят с должности за халатность

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Первый заместитель главы Исполнительной власти Товузского района Махир Иса оглу Гасанов освобожден от занимаемой должности. 

    Об этом западному бюро Report заявили в ИВ района.

    Согласно информации, чиновник снят с должности за халатность, проявленную в отношении государственного флага, который развевался в порванном состоянии на Площади флага.

    Отметим, что несколько дней назад на ряде новостных сайтов и в социальных сетях  было распространено фото разорванного флага, развевающегося на Площади флага в Товузе.

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