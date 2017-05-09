Исполнительная власть города Гянджи обнародовала нанесенный ветром ущерб - ФОТО

© Report.az

Гянджа. 9 мая. REPORT.AZ/ Исполнительная власть города Гянджи обнародовала нанесенный ветром ущерб.

Как сообщили западному бюро Report в ИВ города, сильный ветер вызвал ряд последствий в городе: "Днем в городе начал дуть сильный ветер. В результате на улице Деде Горгуда обрушились крыши 2 домов, проспекте Ататюрка – 1 дома, улице Адиля Зиядханова – в целом 10 домов, около 30 частных домов. В целом разрушены крыши площадью 15000 кв. м, в некоторых частях города на один час прекратилось электроснабжение. В жилом массиве "Монашеский сад" упала одна чинара, повредив забор частного дома. На проспекте Гейдара Алиева упавшее дерево повредило автомобиль частного лица.

В некоторых местах упавшие деревья преградили автомобильные дороги, приостановив на какое-то время движение. В результате сильного ветра также упали фонари на остановках и улицах. В настоящее время соответствующими структурами ведутся работы по устранению последствий, оценивается нанесенный ущерб".