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Прошел год со дня ракетного обстрела Арменией Гянджи 

Прошел год со дня ракетного обстрела Арменией Гянджи  Прошел год со дня очередного ракетного удара вооруженных сил Армении по Гяндже - второму по величине городу Азербайджана
Происшествия
11 октября 2021 г. 00:00
Прошел год со дня ракетного обстрела Арменией Гянджи 

Прошел год со дня очередного ракетного удара вооруженных сил Армении по Гяндже - второму по величине городу Азербайджана.

Как напоминает Report, 11 октября 2020 года примерно в 02:00 центр города подвергся ракетным ударам со стороны противника.

Несмотря на введение с 10 октября режима гуманитарного прекращения огня, армянская армия продолжила массированный обстрел азербайджанских населенных пунктов.

На сей раз мишенью оказалась Гянджа. В результате обстрела противником жилых домов погибли 9 человек, в том числе 4 женщины, 35 человек получили ранения. Позже один из пострадавших скончался в больнице.

Кроме того, был нанесен ущерб более 10 жилым зданиям и более 100 объектам различного назначения.

В связи с обстрелом города Гянджа в Генеральной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Момент ракетного обстрела Гянджи был зафиксирован камерой наблюдения МЧС.

Отметим, что в период Второй карабахской войны вооруженные силы Армении 5 раз подвергали ракетным обстрелам Гянджу (4, 5, 8, 11, 17 октября). В результате 26 человек погибли, 175 получили ранения, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам в городе.

Напомним, что во Второй Карабахской войне в результате военной агрессии Армении погибли 93 гражданских лица, в том числе 12 детей, 27 женщин, 454 гражданских лица получили ранения, в общей сложности было повреждено 12 292 жилых и нежилых зданий, 288 транспортных средств, выявлен факт ущерба 1 018 фермерским хозяйствам.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Gəncədə törətdiyi növbəti terrordan bir il ötür
Версия на английском языке One year passes since Armenia's fourth attack on Ganja 

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