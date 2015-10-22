Иск против Azercell Telekom частично удовлетворен

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе общественного объединения по сохранению культурного наследия и исторических памятников "Гаср" против общества с ограниченной ответственностью (ООО) Azercell Telekom.

Как сообщает Report, постановление суда нижней инстанции ликвидировано, жалоба общественного объединения частично удовлетворена.

Отметим, что здание по адресу: пр. Азадлыг, 22 на основании соответствующего документа Кабинета министров считается памятником архитектуры. На данное здание ООО Azercell Telekom вывесило антенны и другие сооружения. Поэтому общественное объединение по сохранению культурного наследия и исторических памятников "Гаср" подало в суд на ООО Azercell Telekom. Общественное объединение обратилось в 1-й Бакинский административно-экономической суд и выдвинуло требование о демонтаже мобильных антенн и других сооружений. Суд отклонил иск. После этого общественное объединение подало апелляционную жалобу.

В качестве третьих лиц по делу указаны ЗАО "Баку-Метрополитен" и министерство культуры и туризма.