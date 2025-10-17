Иса Габиббейли: НАНА рассмотрит вопрос о членстве Рамиза Мехтиева после решения суда

Вопрос о дальнейшем членстве Рамиза Мехтиева в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) остается на повестке, решение по этому вопросу будет принято позже.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент НАНА Иса Габиббейли.

"Мы сожалеем о последних событиях. Окончательное решение будет принято академией после судебного разбирательства", - отметил Габиббейли.

Напомним, 14 октября Сабаильский районный суд Баку принял решение поместить под домашний арест Рамиза Мехтиева сроком на 4 месяца. Ему предъявлены обвинения по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Азербайджана.