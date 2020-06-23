В Украине Интерпол задержал объявленного Азербайджаном в международный розыск

В Ужгороде полиция задержала гражданина Азербайджана, объявленного в международный розыск по подозрению в мошенничестве.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, сотрудники Интерпола совместно с оперативниками Закарпатского уголовного розыска и сектора международного полицейского сотрудничества установили местонахождение 43-летнего гражданина Азербайджана. Задержание провели возле одного из торгово-развлекательных центров.

Задержанный является фигурантом уголовных дел о мошеннических действиях в составе группы лиц на территории Азербайджана.

Суд Баку объявил его в розыск для вручения обвинительного акта и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Решение об экстрадиции иностранца будет принимать украинский суд.