Информация о голодовке террориста армянского происхождения в тюрьме не подтвердилась

В армянской прессе вновь распространяется информация о якобы голодовке Эулджекджяна Викена Абрахама, приговоренного в Азербайджане к 20 годам лишения свободы за терроризм.

Report напоминает, что ранее при публикации аналогичных сообщений была распространена информация об их несоответствии действительности, а осужденный в настоящее время продолжает отбывать наказание.

Согласно уточненной Report информации по этому поводу, ливанский наемник Абрахам, воевавший в Карабахе, не голодает и продолжает отбывать наказание.

Отметим, что обвиняемый был задержан Службой государственной безопасности (СГБ) после Отечественной войны 2020 года.

По уголовному делу, возбужденному в СГБ, Викен Эулджекджян был привлечен к уголовной ответственности по статьям 114.3 (Наемничество), 214.2.1 и 214.2.3 (Терроризм), 228.2.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов), 279.1 (Создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований) и 318.2 (Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК АР.

Приговором Бакинского военного суда обвиняемый был лишен свободы на 20 лет. В приговоре указано, что он должен отбыть первые 5 лет наказания в тюрьме, а остальные 15 лет - в исправительном учреждении строгого режима.