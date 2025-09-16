Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Информация о голодовке террориста армянского происхождения в тюрьме не подтвердилась

    Происшествия
    • 16 сентября, 2025
    • 15:04
    В армянской прессе вновь распространяется информация о якобы голодовке Эулджекджяна Викена Абрахама, приговоренного в Азербайджане к 20 годам лишения свободы за терроризм.

    Report напоминает, что ранее при публикации аналогичных сообщений была распространена информация об их несоответствии действительности, а осужденный в настоящее время продолжает отбывать наказание.

    Согласно уточненной Report информации по этому поводу, ливанский наемник Абрахам, воевавший в Карабахе, не голодает и продолжает отбывать наказание.

    Отметим, что обвиняемый был задержан Службой государственной безопасности (СГБ) после Отечественной войны 2020 года.

    По уголовному делу, возбужденному в СГБ, Викен Эулджекджян был привлечен к уголовной ответственности по статьям 114.3 (Наемничество), 214.2.1 и 214.2.3 (Терроризм), 228.2.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов), 279.1 (Создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований) и 318.2 (Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК АР.

    Приговором Бакинского военного суда обвиняемый был лишен свободы на 20 лет. В приговоре указано, что он должен отбыть первые 5 лет наказания в тюрьме, а остальные 15 лет - в исправительном учреждении строгого режима.

    Армения террорист голодовка фейк армянские военные преступники
    Terrorçuluğa görə Azərbaycanda həbsdə olan livanlı erməni muzdlunun aclıq etməsi xəbəri təsdiqini tapmayıb
    Alleged hunger strike of convicted terrorist Viken Eulcekciyan is untrue, Report confirms

