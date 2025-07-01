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Инцидент в Екатеринбурге готовит о дискриминации на высоких уровнях российской власти

Инцидент в Екатеринбурге готовит о дискриминации на высоких уровнях российской власти Инцидент в Екатеринбурге является показателем дискриминации азербайджанцев на высоких уровнях российской власти.
Происшествия
1 июля 2025 г. 13:16
Инцидент в Екатеринбурге готовит о дискриминации на высоких уровнях российской власти

Инцидент в Екатеринбурге является показателем дискриминации азербайджанцев на высоких уровнях российской власти.

Об этом заявил Report председатель правления Центра продвижения прав человека, член Коллегии адвокатов, доктор юридических наук, профессор Амир Алиев.

По его словам, Азербайджан действует абсолютно правомерно, предпринимая шаги для защиты прав своих граждан и соотечественников за рубежом в ответ на противоправные действия отдельных государственных органов России в Екатеринбурге.

"Действия Министерства иностранных дел Азербайджана в этой ситуации полностью соответствуют нормам международного права. Каждое государство вправе защищать права своих граждан за рубежом в рамках национального законодательства и общепризнанных международных норм — это касается и Азербайджанской Республики. Такая практика является общепринятой формой дипломатической защиты в международных отношениях", - сказал он.

Алиев отметил, что Азербайджан может обратиться в соответствующие международные инстанции — надзорные или судебные органы.

"Такое обращение могут подать как пострадавшие лица, так и само государство. Это не только закреплено международным правом, но и широко применяется на практике. После инцидента с гражданским самолетом AZAL в воздушном пространстве России мы наблюдаем постепенное ухудшение отношений между Азербайджаном и Россией. Это не случайность. До сих пор не были принесены официальные извинения, не возмещен ущерб и не реализованы меры ответственности. Все это указывает на дискриминационный, противоправный и предвзятый подход к Азербайджану и азербайджанцам на высоком уровне российской власти. Устранение таких случаев и принятие необходимых мер ответственности является важным международным обязательством России", - сказал он.

Напомним, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли.

МИД Азербайджана 28 июня выступило с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности виновников этого недопустимого акта насилия. Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.

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Версия на азербайджанском языке Yekaterinburq hadisəsi Rusiyada azərbaycanlılara qarşı ayrı-seçkiliyin göstəricisidir - RƏY

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