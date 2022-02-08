Инцидент в бакинском метро: Пассажирка упала на рельсы

Одна из пассажирок упала с платформы на рельсы перед прибывающим поездом на станции метро "Проспект Азадлыг".
Об этом Report сообщил пресс-секретарь ЗАО "Бакинского метрополитена" Бахтияр Мамедов.
По словам Мамедова, инцидент был зафиксирован сегодня в 21:54 во время движения поезда "Ази Асланов-Дарнагюль".
По инструкции сразу сняли напряжение и вызвали скорую помощь. Женщину увезли с привокзальной дороги. Через десять минут напряжение восстановилось.
Пресс-секретарь ЗАО отметил, что гражданка получила различные травмы, но осталась жива.
Пока неизвестно, произошло ли это из-за попытки самоубийства или по какой-либо другой причине.