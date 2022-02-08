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Инцидент в бакинском метро: Пассажирка упала на рельсы

Инцидент в бакинском метро: Пассажирка упала на рельсы Одна из пассажирок упала с платформы на рельсы перед прибывающим поездом на станции метро «Проспект Азадлыг».
Происшествия
8 февраля 2022 г. 22:41
Инцидент в бакинском метро: Пассажирка упала на рельсы

Одна из пассажирок упала с платформы на рельсы перед прибывающим поездом на станции метро "Проспект Азадлыг".

Об этом Report сообщил пресс-секретарь ЗАО "Бакинского метрополитена" Бахтияр Мамедов.

По словам Мамедова, инцидент был зафиксирован сегодня в 21:54 во время движения поезда "Ази Асланов-Дарнагюль".

По инструкции сразу сняли напряжение и вызвали скорую помощь. Женщину увезли с привокзальной дороги. Через десять минут напряжение восстановилось.

Пресс-секретарь ЗАО отметил, что гражданка получила различные травмы, но осталась жива.

Пока неизвестно, произошло ли это из-за попытки самоубийства или по какой-либо другой причине.

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosunda sərnişin qatar yoluna düşüb

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