Инцидент в бакинском метро: Пассажирка упала на рельсы

Одна из пассажирок упала с платформы на рельсы перед прибывающим поездом на станции метро «Проспект Азадлыг».

Одна из пассажирок упала с платформы на рельсы перед прибывающим поездом на станции метро "Проспект Азадлыг".

Об этом Report сообщил пресс-секретарь ЗАО "Бакинского метрополитена" Бахтияр Мамедов.

По словам Мамедова, инцидент был зафиксирован сегодня в 21:54 во время движения поезда "Ази Асланов-Дарнагюль".

По инструкции сразу сняли напряжение и вызвали скорую помощь. Женщину увезли с привокзальной дороги. Через десять минут напряжение восстановилось.

Пресс-секретарь ЗАО отметил, что гражданка получила различные травмы, но осталась жива.

Пока неизвестно, произошло ли это из-за попытки самоубийства или по какой-либо другой причине.