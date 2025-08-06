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Имамверди Ахмедова признали виновным в преступлениях против конституционного строя Азербайджана

Имамверди Ахмедова признали виновным в преступлениях против конституционного строя Азербайджана Имамверди Ахмедова признали виновным в преступлениях против конституционного строя Азербайджана
Происшествия
6 августа 2025 г. 15:19
Имамверди Ахмедова признали виновным в преступлениях против конституционного строя Азербайджана

Завершился судебный процесс по уголовному делу Имамверди Ахмедова, обвиняемого в организации преступлений против конституционного строя Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, Гянджинский суд по тяжким преступлениям под председательством судьи Дадаша Иманова признал Ахмедова виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы.

Согласно решению суда, осужденный будет отбывать наказание в исправительном учреждении строгого режима.

Напомним, уголовное дело в отношении Имамверди Ахмедова возбудила Служба госбезопасности Азербайджана. Ему предъявили обвинение по статье 28,278.2 (подготовительные действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя Азербайджанской Республики, в том числе ее светского характера, или расчленение территориальной целостности, либо насильственный захват власти на почве религиозной вражды, религиозного радикализма или религиозного фанатизма) УК АР.

Согласно материалам дела, с апреля 2023 года Ахмедов собирал вокруг себя людей с аналогичными радикальными религиозными убеждениями с целью организовать беспорядки на территории Азербайджана. В планы входили также акты насилия в отношении представителей власти, насильственное изменение конституционного.

Он был задержан в ходе оперативных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Dövlətin konstitusion quruluşuna qarşı cinayətlər təşkil etməkdə ittiham olunan şəxsə hökm oxunub

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