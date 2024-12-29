IATA ожидает промежуточный отчет по крушению самолета AZAL в течение 30 дней

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала к беспристрастному и прозрачному расследованию катастрофы с самолетом "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) и напомнила о необходимости в публикации промежуточного отчета в течение 30 дней.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала к беспристрастному и прозрачному расследованию катастрофы с самолетом "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) и напомнила о необходимости в публикации промежуточного отчета в течение 30 дней.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении организации.

"Такое расследование должно проводиться в соответствии с положениями 13 приложения к Чикагской конвенции, которое требует публикации промежуточного отчета в течение 30 дней с момента аварии", - отмечается в заявлении ассоциации.

Обращение IATA последовало после заявлений президентов России и Азербайджана, подтверждающих, что трагический инцидент произошел в российском воздушном пространстве.

"Гражданские воздушные суда никогда не должны быть преднамеренной или случайной целью военных операций. Большая вероятность того, что рейс 8243 "Азербайджанских авиалиний" мог стать жертвой военных операций, на что указывают правительства нескольких стран, включая Россию и Азербайджан, придает первостепенное значение проведению тщательного, прозрачного и беспристрастного расследования. Мир с нетерпением ожидает необходимой публикации промежуточного отчета в течение 30 дней в соответствии с международными обязательствами, закрепленными в Чикагской конвенции. И если будет сделан вывод о том, что ответственность за эту трагедию несут комбатанты, виновные должны быть привлечены к ответственности и преданы правосудию", - приводятся в сообщении слова гендиректора IATA Вилли Уолш.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

Президент Ильхам Алиев сказал, что самолет подвергся внешнему физико-техническому воздействию во время нахождения в воздушном пространстве России, полностью потерял управление и был направлен в сторону Актау, и только благодаря мужеству и профессионализму пилотов смог совершить аварийную посадку.

Позднее глава РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым принес извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России.