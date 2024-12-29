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И.о. президента Республики Корея объявил 7-дневный национальный траур

И.о. президента Республики Корея объявил 7-дневный национальный траур Исполняющий обязанности президента Республики Корея вице-премьер Чхве Сан Мок объявил 7-дневный национальный траур в связи с авиакатастрофой в Муане.
Происшествия
29 декабря 2024 г. 15:49
И.о. президента Республики Корея объявил 7-дневный национальный траур

Исполняющий обязанности президента Республики Корея Чхве Сан Мок объявил 7-дневный национальный траур в связи с авиакатастрофой в Муане.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

Траур начнется с сегодняшнего дня и продлится до полуночи субботы.

"Исполняющий обязанности президента Чхве Санг Мок в воскресенье объявил национальный траур в связи со смертельной авиакатастрофой, унесшей жизни по меньшей мере 177 человек. Два человека до сих пор числятся пропавшими без вести", - сообщает его канцелярия.

Отмечается, что это заявление было сделано во время экстренного совещания, состоявшегося через несколько часов после того, как пассажирский самолет, на борту которого находился 181 человек, совершил аварийную посадку и взорвался в аэропорту в Муане, уезде на юго-западе Южной Кореи.

"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования и сочувствие семьям погибших в этой трагедии. Мы окажем всю необходимую помощь в восстановительных работах, поддержим семьи погибших и окажем медицинскую помощь пострадавшим", - сказал Чхве, поручив соответствующим ведомствам задействовать все имеющиеся ресурсы, включая оборудование, персонал и инфраструктуру.

В Министерстве финансов сообщили о том, что мемориальные алтари будут установлены на месте крушения, а также в 17 городах и провинциях, включая Сеул и город Кванджу на юго-западе страны.

Около 9.07 самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание.

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