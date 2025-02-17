Бакинский суд вновь отклонил ходатайство Рубена Варданяна

В Бакинском судебном комплексе состоялось очередное судебное заседание по делу Рубена Варданяна, обвиняемого в терроризме, его финансировании и ряде других тяжких преступлениях.
Как сообщает Report, Рубен Варданян и его защитник подали ходатайство об отводе состава суда.
Прокуроры Вюсал Алиев и Фуад Мусаев, выступающие в качестве гособвинителей, отметили, что ходатайство аналогичного содержания уже рассматривалось на предыдущем судебном заседании. Они также напомнили о требованиях уголовно-процессуального законодательства Азербайджанской Республики, согласно которым требование отвода состава суда должно быть обосновано.
Прокуроры, указав на отсутствие конкретных оснований по вопросам, упомянутым в ходатайстве, призвали оставить отвод без рассмотрения. Потерпевшие, участвующие в судебном заседании, попросили суд оставить отвод без рассмотрения.
Судьи приняли решение в пользу гособвинения и оставили ходатайство без рассмотрения.