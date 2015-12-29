Халик Мамедов: Пятеро пострадавших нефтяников уже вернулись на свои рабочие места

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Все пострадавшие во время происшествия на платформе "Гюнешли" и находящиеся на лечении в больнице нефтяники выписаны домой.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Халик Мамедов.

По словам официального представителя SOCAR, некоторые нефтяники уже вернулись на свои рабочие места: "Пятеро нефтяников уже вышли на работу. Находящимся на лечении лицам будет оказана помощь на основе больничного листа".