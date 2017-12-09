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    Густой туман в Товузе создал трудности для передвижения автомобилей - ФОТО

    Некоторые водители в целях безопасности остановили транспортные средства на обочине© Report

    Товуз. 9 декабря. REPORT.AZ/ Густой туман на трассе Баку-Газах создал трудности для передвижения транспортных средств.

    Как передает западное бюро Report, с утра на территории района наблюдается густой туман.

    В связи с этим на проходящем по территории Товузского района участке автотрассы Баку-Газах возникли определенные трудности в движении транспорта. Некоторые водители в целях безопасности остановили транспортные средства на обочине.

    В настоящее время сотрудники ГДП проводят необходимые работы для обеспечения безопасного движения на этой территории. 

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