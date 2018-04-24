Гусейн Абдуллаев переведен в Бакинский следственный изолятор

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Задержанный в Турции и доставленный в Азербайджан Гусейн Абдуллаев был переведен в Бакинский следственный изолятор.

Как сообщает Report, в настоящее время следствие по делу Г.Абдуллаева продолжается.

Отметим, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана. Разыскиваемый по линии "Интерпола" Г.Абдуллаев, более известный как "Гуська", был задержан в Турции и экстрадирован в Азербайджан.