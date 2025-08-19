О нас

Гурбан Етирмишли: В Азербайджане в ближайшее время маловероятно сильное землетрясение

Гурбан Етирмишли: В Азербайджане в ближайшее время маловероятно сильное землетрясение
Происшествия
19 августа 2025 г. 15:21
Гурбан Етирмишли: В Азербайджане в ближайшее время маловероятно сильное землетрясение

В Азербайджане в ближайшее время маловероятно разрушительное землетрясение.

Об этом сказал Report генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Етирмишли.

По его словам, сильные землетрясения, происходящие в мире, например, в Японии, являются результатом движения плит в Тихом океане:

"Из-за расстояния, геологических и сейсмотектонических причин они не могут повлиять на Азербайджан или активировать очаги землетрясений. Азербайджан расположен на Аравийской и Евразийской континентальных плитах. Движения на них не настолько сильны. Движения, происходящие во время тектонических разломов, не могут вызвать разрушения. В Азербайджане бывают ощутимые землетрясения, но они не опасны. В целом, в ближайшее время в Азербайджане не ожидается сильного катастрофического землетрясения".

Отметим, что в течение августа в Азербайджане зарегистрировано 5 землетрясений. Два из них произошли в Каспийском море (магнитудой 3,2 и 4), три - в Гёйчае (магнитуда 4), Товузе (3,6) и Тертере (3,1).

Версия на азербайджанском языке Seysmoloji Xidmət: Yaxın zamanlarda Azərbaycanda güclü zəlzələ gözlənilmir

