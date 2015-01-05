​В России 17-летняя азербайджанка пропала без вести

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Долгопрудном девятый день ищут 17-летнюю школьницу Гумру Ахмедову.

Как сообщает Report со ссылкой на "КП", последний раз ученицу 11 класса одной из здешних школ видели днем 26 декабря.

"Мы собрались на квартире у одной из подруг отпраздновать окончание четверти. Посидели немного. Гумру ушла намного раньше других. Она азербайджанка по национальности. Семья у нее довольно строгая, ей сказали пораньше домой прийти", - рассказала одноклассница девушки.

Девушка вышла из подъезда вместе с подругой около 16:00. Через несколько минут один случайный прохожий видел ее на улице говорящей по телефону. В 16:11 она зашла на свою страничку в ВКонтакте.

"Примерно в это время дочке позвонила жена, попросила ее поскорей ехать домой. А через 15 минут ее телефон уже не отвечал. Мы начали беспокоиться. Я сообщил по телефону о пропавшем ребенке в полицию. Мы надеялись, что она вот-вот придет, объявится. В три часа ночи я уже не выдержал и побежал в полицию, написал заявление", - рассказал "Комсомолке" отец пропавшей девушки Мирсалех Ахмедов.

У полицейских Долгопрудного есть версия, что 17-летнюю Гумру могли похитить, как невесту, поскольку у народов Кавказа существует такой обычай. Однако Мирсалех Ахмедов в эту версию не верит.