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ГУГДП: Непригодная сельхозтехника на дорогах представляет опасность для всех участников движения

ГУГДП: Непригодная сельхозтехника на дорогах представляет опасность для всех участников движения Главное управление Государственной дорожной полиции при МВД призвало юридических и физических лиц, работающих в сфере сельского хозяйства, строго соблюдать правила безопасности при перевозке спецтехники.
Происшествия
19 августа 2024 г. 11:07
ГУГДП: Непригодная сельхозтехника на дорогах представляет опасность для всех участников движения

Главное управление Государственной дорожной полиции при МВД призвало юридических и физических лиц, работающих в сфере сельского хозяйства, строго соблюдать правила безопасности при перевозке спецтехники.

Об этом сообщает Report со ссылкой на управление.

"Несмотря на неоднократные предупреждения, мы становимся свидетелями движения по автомобильным дорогам сельскохозяйственной техники, не отвечающей техническим требованиям. Мы забываем, что вождение непригодной к эксплуатации сельхозтехники представляет серьезную опасность не только для водителя, но и для других участников движения", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что перевозка людей, занятых на посевных площадях, в грузовых автомобилях, тракторах или прицепах, не оборудованных соответствующим образом, а также перевозка различных видов сельхозпродукции с превышением допустимых весовых и габаритных параметров, создает условия для тяжелых ДТП.

В дорожной полиции призвали юридических и физических лиц, работающих в сфере сельского хозяйства, строго соблюдать правила безопасности и не подвергать опасности жизни людей. В сообщении также подчеркивается, что дорожная полиция усилила меры контроля в этой сфере с началом сезона сбора урожая.

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Версия на азербайджанском языке Yol polisi kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan hüquqi və fiziki şəxslərə müraciət edib

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