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ГСБ и ГПС предотвратили попытку ввоза из Ирана в Азербайджан около 42 кг наркотиков

ГСБ и ГПС предотвратили попытку ввоза из Ирана в Азербайджан около 42 кг наркотиков Предотвращена попытка ввоза из Ирана в Азербайджан около 42 кг наркотиков.
Происшествия
7 июля 2025 г. 19:01
ГСБ и ГПС предотвратили попытку ввоза из Ирана в Азербайджан около 42 кг наркотиков

Предотвращена попытка ввоза из Ирана в Азербайджан около 42 кг наркотиков.

Как сообщает Report, Государственная служба безопасности (ГСБ) и Государственная пограничная служба (ГПС) провели совместные оперативно-розыскные мероприятия по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом крупных партий наркотических средств.

В результате операции на участке азербайджано-иранской границы, проходящей через территорию Имишлинского района, была предотвращена попытка ввоза на территорию страны различных видов наркотических средств общим весом около 42 кг (33 кг 125 г сушеной марихуаны, 5 кг 015 г опиума, 2 кг 090 г героина, 1 кг 440 г метамфетамина).

В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке DTX və DSX əməliyyat keçirib, İrandan 42 kiloqrama yaxın narkotikin Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb

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