ГСБ и ГПС предотвратили попытку ввоза из Ирана в Азербайджан около 42 кг наркотиков

Предотвращена попытка ввоза из Ирана в Азербайджан около 42 кг наркотиков.

Предотвращена попытка ввоза из Ирана в Азербайджан около 42 кг наркотиков.

Как сообщает Report, Государственная служба безопасности (ГСБ) и Государственная пограничная служба (ГПС) провели совместные оперативно-розыскные мероприятия по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом крупных партий наркотических средств.

В результате операции на участке азербайджано-иранской границы, проходящей через территорию Имишлинского района, была предотвращена попытка ввоза на территорию страны различных видов наркотических средств общим весом около 42 кг (33 кг 125 г сушеной марихуаны, 5 кг 015 г опиума, 2 кг 090 г героина, 1 кг 440 г метамфетамина).

В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.