СГБ Азербайджана: Задержан бывший зампред Исламской партии, подозреваемый в госизмене

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы государственной безопасности, были установлены основательные подозрения в том, что гражданин Азербайджанской Республики Ахадов Ингилаб Халил оглу был привлечен сотрудниками иностранных спецслужб к тайному сотрудничеству, начиная с 2011 года, периодически выполнял их поручения и совершил государственную измену во вред государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью СГБ.

В связи с этим Ингилаб Ахадов был задержан и 27 января как подозреваемый по уголовному делу, возбужденному Главным управлением Службы государственной безопасности, был привлечен в качестве обвиняемого по ст. 274 (государственная измена) УК, решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Отметим, что И.Ахадов бывший зампред Исламской партии.