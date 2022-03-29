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Группа азербайджанцев депортирована из Германии

Группа азербайджанцев депортирована из Германии Сегодня утром группа граждан Азербайджана была депортирована из Германии.
Происшествия
29 марта 2022 г. 12:12
Группа азербайджанцев депортирована из Германии

Сегодня утром группа граждан Азербайджана была депортирована из Германии.

Как сообщает европейское бюро Report, граждане Азербайджана, получившие отказ в предоставление убежища и незаконно проживающие в Германии, сегодня утром были доставлены в депортационный центр близ аэропорта Мюнхена. Затем в сопровождении сотрудников полиции и миграционной службы они были посажены в самолет.

В информации говорится, что большинство депортируемых – это лица, обратившиеся в 2016-2019 годы в Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) и получившие за этот период неоднократный отказ в предоставлении убежища. Точное число депортируемых не называется, однако предположительно их 15 человек.

Это вторая массовая депортация граждан Азербайджана из Германии с начала 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Bir qrup azərbaycanlı Almaniyadan deportasiya edilib

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