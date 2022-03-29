Группа азербайджанцев депортирована из Германии

Сегодня утром группа граждан Азербайджана была депортирована из Германии.

Сегодня утром группа граждан Азербайджана была депортирована из Германии.

Как сообщает европейское бюро Report, граждане Азербайджана, получившие отказ в предоставление убежища и незаконно проживающие в Германии, сегодня утром были доставлены в депортационный центр близ аэропорта Мюнхена. Затем в сопровождении сотрудников полиции и миграционной службы они были посажены в самолет.

В информации говорится, что большинство депортируемых – это лица, обратившиеся в 2016-2019 годы в Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) и получившие за этот период неоднократный отказ в предоставлении убежища. Точное число депортируемых не называется, однако предположительно их 15 человек.

Это вторая массовая депортация граждан Азербайджана из Германии с начала 2022 года.