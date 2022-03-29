Группа азербайджанцев депортирована из Германии

Сегодня утром группа граждан Азербайджана была депортирована из Германии.
Как сообщает европейское бюро Report, граждане Азербайджана, получившие отказ в предоставление убежища и незаконно проживающие в Германии, сегодня утром были доставлены в депортационный центр близ аэропорта Мюнхена. Затем в сопровождении сотрудников полиции и миграционной службы они были посажены в самолет.
В информации говорится, что большинство депортируемых – это лица, обратившиеся в 2016-2019 годы в Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) и получившие за этот период неоднократный отказ в предоставлении убежища. Точное число депортируемых не называется, однако предположительно их 15 человек.
Это вторая массовая депортация граждан Азербайджана из Германии с начала 2022 года.