Гражданин Грузии совершил аварию в Газахе: есть пострадавшие

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Газах. 20 мая. REPORT.AZ/ В Газахском районе в вечерние часы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали несколько человек.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Даш Салахлы.

Так, управляемый гражданином Грузии автомобиль марки Toyota Prado выехал на обочину, потеряв управление. В результате, пассажиры, находившиеся в автомобиле: житель города Рустави Грузии Ризван Юсиф оглу Гурбанов 1980 г.р. и житель Агстафинского района Магомед Рамиз оглу Шамилов 1983 г.р. с различными телесными повреждениями были доставлены в Газахский районный лечебно-диагностический центр.

Во время происшествия сам водитель, имя которого пока не разглашается, также получил травмы. Врачи сообщают о том, что состояние водителя нормальное, состояние пассажиров средней степени тяжести.

По предварительной версии, причиной аварии стало управление водителем автомобиля в нетрезвом состоянии.

По факту ведется расследование.