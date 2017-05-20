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    Гражданин Грузии совершил аварию в Газахе: есть пострадавшие

    Причиной аварии стало управление автомобилем в нетрезвом состоянии© Courtesy İmage

    Газах. 20 мая. REPORT.AZ/ В Газахском районе в вечерние часы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали несколько человек. 

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Даш Салахлы.

    Так, управляемый гражданином Грузии автомобиль марки Toyota Prado выехал на обочину, потеряв управление. В результате, пассажиры, находившиеся в автомобиле: житель города Рустави Грузии Ризван Юсиф оглу Гурбанов 1980 г.р. и житель Агстафинского района Магомед Рамиз оглу Шамилов 1983 г.р. с различными телесными повреждениями были доставлены в Газахский районный лечебно-диагностический центр.

    Во время происшествия сам водитель, имя которого пока не разглашается, также получил травмы. Врачи сообщают о том, что состояние водителя нормальное, состояние пассажиров средней степени тяжести.

    По предварительной версии, причиной аварии стало управление водителем автомобиля в нетрезвом состоянии.

    По факту ведется расследование.

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