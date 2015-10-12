Гражданин Азербайджана, задолжавший банкам крупную сумму, задержан при попытке сбежать в Грузию

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ На границе задержан человек, бежавший из страны во избежание уплаты крупного долга государственным банкам.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Согласно информации, в результате проведенных 11 октября оперативно-розыскных мероприятий на служебной территории заставы в селе Мазымчай Балакянского района был задержан гражданин Азербайджана Самед Гудрат оглу Садыгов 1974 года рождения, пытавшийся нарушить государственную границу.

Было установлено, что Самед Садыгов во избежание уплаты крупного долга государственным банкам намеревался покинуть страну незаконным путем.

Расследования по факту продолжаются.