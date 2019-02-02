Гражданин Азербайджана пытался перегнать из Грузии автобус, заменив его на новый

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Согласно информации, поступившей в оперативно-следственный отдел Главного таможенного управления по акцизам Государственного таможенного комитета, автобус, управляемый гражданином Азербайджана Тофиком Ильясовым, был задержан сотрудниками таможни. Доставленное на стоянку Управления транспортное средство прошло таможенную проверку.

Об этом Report сообщили в ГТК.

Во время проверки возникли подозрения, что номер шасси и номер кузова на автобусе выполнены кустарным способом.

Во время предварительного расследования выяснилось, что управляемый Тофиком Ильясовым автобус марки NEOPLAN 2006 года выпуска, с номерами шасси 806698 и государственным регистрационным номером 99KN983 был отогнан в Грузию неким Шамседдином Гасымовым. Позже этот автобус был заменен на новую модель автобуса той же марки белого цвета, который был привезен в Азербайджан чрез таможенный пост "Мазымчай". Заменив транспортное средство и возвращаясь на нем в Азербайджан, Ш.Гасымов вновь использовал государственный номерной знак 99-KN-983.

Согласно экспертному заключению Центра судебной экспертизы министерства юстиции Азербайджанской Республики, на автобусе марки NEOPLAN номер шасси 806698 был нанесен кустарно.

По факту ведется расследование.